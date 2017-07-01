В Саранске задержали подозреваемого в убийстве трех человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл – РИА Новости. Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружены в двух соседних квартирах в одном из домов в Саранске, подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в СУСК по Мордовии.

По информации следственного управления, около 03.00 мск в субботу в правоохранительные органы Саранска поступило сообщение об обнаружении в двух соседних квартирах в многоэтажном доме по проспекту 60-летия октября тел трех человек – мужчин 69-ти и 52-х лет, а также 30-летней женщины — с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

"В ходе проведенных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" следователями Следственного управления во взаимодействии с оперативными сотрудниками республиканского МВД по подозрению в совершении убийства задержан 25-летний житель Саранска. По предварительным данным, убийство могло быть совершено в ходе совместного распития спиртного", — говорится в сообщении.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, устанавливаются мотивы и причины совершенного убийства, добавляет СУСК.