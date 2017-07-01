В Тульской области восстановили нарушенное стихией электроснабжение

БРЯНСК, 1 июл – РИА Новости. Специалисты полностью восстановили электроснабжение в более чем 40 населенных пунктах Тульской области, серьезно пострадавших в пятницу от прохождения грозового фронта, следует из сообщения ГУМЧС региона.

"По состоянию на 8.00 1 июля электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Более 7 тысяч человек в Тульской области оставались без электроэнергии в результате ветра и сильного дождя с градом, который обрушился на регион в пятницу. На пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о частичном нарушении электроснабжения в шести муниципальных образованиях Тульской области: Одоевском, Богородицком и Ясногорском районах, а также в Туле, Алексине и Ефремове.

По сообщению правительства региона, в Ефремове в результате последствий прохождения атмосферного фронта три человека были госпитализированы с травмами. На ряде жилых объектов сорвана кровля, нарушено энергоснабжение.