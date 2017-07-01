В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Scania на трассе в Татарстане, четыре человека погибли, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

"Тридцатого июня на трассе "Казань – Ульяновск" возле Верхне-Услонского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2110 и Scania. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель грузового автомобиля после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения, в результате лоб в лоб столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком. На место аварии выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются причины ДТП.