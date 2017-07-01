В Тульской области после разгула стихии госпитализировали трех человек

БРЯНСК, 1 июль – РИА Новости. Три человека пострадали в пятницу в результате последствий прохождения атмосферного фронта в городе Ефремове Тульской области, на ряде жилых объектов сорвана кровля, нарушено энергоснабжение, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По предварительной информации, в результате шквалистого ветра и сильного дождя с градом в Ефремове на ряде жилых домов и объектов социальной инфраструктуры сорваны кровли, повалены деревья. Нарушено энергоснабжение и подача в дома коммунальных ресурсов. На данный момент известно о трех пострадавших, они госпитализированы", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, глава региона Алексей Дюмин распорядился незамедлительно оказать помощь пострадавшим, а также приступить к ликвидации последствий непогоды.

В городе Ефремов Тульской области случаются подобные происшествия не в первый раз, в мае 2013 года на этот населенный пункт обрушился смерч — травмы получили 27 человек, были повреждены свыше 210 зданий. Общий ущерб оценили в 150 миллионов рублей, на территории региона вводился режим ЧС.