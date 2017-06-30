В Подмосковье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали шесть человек

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса, цементовоза и легковушки на автодороге А-108 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"На 5 километре автодороги А-108 Симферопольско-Брестского направление столкнулись рейсовый автобус, цементовоз и автомобиль BMW. По предварительным данным, шесть человек получили ранения", — сказал дежурный офицер.

По его словам, движение автомобилей на участке ДТП затруднено.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.