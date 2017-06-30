МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следствие ФСБ согласовало для заместителя главы Управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова изменение меры пресечения, но взамен он должен дать показания по делу, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Изначально Ламонов, его начальник — руководитель УСБ СКР Михаил Максименко и первый замруководителя ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы по обвинению в получении 500 тысяч евро от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой. Но затем Максименко, в отличии от Ламонова и Никандрова, был обвинен в получении еще двух взяток.

"Ламонову предложили поменять меру пресечения взамен на показания. Это согласовано с руководством", — сказал собеседник агентства.

Адвокат обвиняемого Ольга Лукманова воздержалась от комментариев, отметив, что ее подзащитный пока пользуется правом 51 статьи и не дает каких-либо показаний.

"Мы намерены давать показания только в статусе свидетеля", — сказала она.