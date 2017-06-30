Банк потребовал от отца полковника Захарченко оплатить PR-кампанию

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк "Московское ипотечное агентство", где был трудоустроен отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко, заявил к нему иск с требованием оплатить годовую PR-кампанию, направленную на формирование позитивного информационного потока, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Вадим Мышлявкин.

"Банк "МИА" заявил гражданский иск, в котором требует возместить причиненный деловой репутации вред путем проведения годовой PR-кампании, которую должен заказать Виктор Захарченко. Юристы банка оценили стоимость такой PR-кампании в 6,6 миллиона рублей", — сказал адвокат.

По его словам, в иске банка указано, что "по мере развития событий по "делу Захарченко" происходит рост негативных упоминаний" кредитного учреждения, владельцем которого является департамент горимущества Москвы. Поэтому, говорится в иске, в целях "формирования позитивного информпотока, направленного на перекрытие имеющегося негатива, необходимо проведение комплексной PR-кампании" с бюджетом в 6,6 миллиона рублей.

Мышлявкин также сообщил, что общая сумма заявленных исковых требований составляет 12,3 миллиона рублей солидарно к трем обвиняемым по делу о растрате: к двум организаторам растраты экс-председателям правления МИА-банка Владимиру Корьевкину и Серею Грибу и Виктору Захарченко, которому вменяется два эпизода пособничества в растрате.

Комментарием представителей банка РИА Новости пока не располагает. Юрист банка Дмитрий Денисенко ранее сообщал, что предварительный ущерб был оценен в 4 миллиона рублей. В пятницу на звонки агентства он не ответил.