Шестеро членов банды "черных риелторов" получили от 3 до 16 лет тюрьмы

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Суд в Москве вынес приговоры шести членам банды "черных риелторов", которые признаны виновными в махинациях с московскими квартирами и похищении людей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2012-2014 годах Ильхам Адилов, Ирина Воронова, Хафиз Гасымов, Ровшан Джафаров, Сабухи Махмудов и Намик Мустафаев присвоили несколько квартир, собственниками которых были "социально-неустроенные граждане" из числа престарелых или инвалидов, а также ранее судимых и злоупотребляющих алкоголем. Как полагают следователи, "черные риелторы" насильно перевозили владельцев квартир в Смоленскую область, где удерживали в заброшенных или малопригодных для проживания домах, после чего продавали их квартиры.

"Приговором суда Махмудову назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Вороновой 12,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Гасымову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Адилову и Джафарову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Мустафаеву назначено наказание 3 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав банды также входил бывший замначальника УМВД по городу Смоленску Тагир Аббасов, ранее суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Кроме того, уже осуждены к длительным срокам лишения свободы еще трое соучастников преступлений — Михаил Гавриленков, Николай Шайкин и Константин Якушин.

Согласно сообщению, СК России продолжает расследование дела по другим эпизодам деятельности более 20 участников группы, в том числе и в отношении уже осужденных.