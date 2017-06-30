В Екатеринбурге суд направил под домашний арест четырех полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу избрал четырем сотрудникам ГУМВД по Свердловской области, обвиняемым в превышении должностных полномочий, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 августа, сообщила РИА Новости представитель Свердловского областного суда.

По сообщениям СМИ, полицейские убедили одного из местных бизнесменов спровоцировать сотрудника Росприроднадзора на вымогательство взятки. Задержали правоохранителей сотрудники регионального управления ФСБ. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.

"Всем четверым полицейским — (назначен) домашний арест по 27 августа включительно", — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что полицейским предъявлено обвинение по части 1 статьи УК РФ "Превышение должностных полномочий". Им грозит до четырех лет лишения свободы.