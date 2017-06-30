В Ингушетии пожарного приговорили к тюрьме за хищение бюджетных средств

НАЛЬЧИК, 30 июн — РИА Новости. Магасский районный суд Ингушетии приговорил к четырем годам лишения свободы условно руководителя одного из подразделений республиканской противопожарной службы по обвинению в хищении более 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"В результате расследования уголовного дела установлено, что подполковник внутренней службы Федеральной противопожарной службы Ингушетии похитил из бюджета более 2,3 миллиона рублей путем предоставления заведомо ложных сведений в жилищную комиссию при реализации права на получение государственного жилищного сертификата", — говорится в сообщении.

Магасский районный суд признал фигуранта дела виновным по статье "Мошенничество при получении социальных выплат" УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.