Фигуранта дела Центра Хруничева объявили в международный розыск

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бизнесмен Руслан Уразгильдеев, фигурировавший в деле о растрате 108 миллионов рублей в Центре Хруничева, объявлен в международный розыск, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что экс-гендиректор Центра Хруничева, одного из ведущих предприятий космической отрасли России, и его бывшие заместители предстанут перед судом по обвинению в растрате более 108 миллионов рублей.

По данным следствия, экс-глава Александр Селиверстов и его подчиненные Виктор Ларин и Юрий Яковлев в период с 2011 года по 2015 год заключали договора с ООО "Компания МеталлРесурс" на поставку металло- и кабельной продукции. При этом цены на поставки были существенно завышены. Согласно данным СК РФ, наценка достигала 102%. Главой компании-посредника является Руслан Уразгильдеев.

"Скрывшийся от следствия руководитель ООО "Компания МеталлРесурс" Руслан Уразгильдеев объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении него расследуется в рамках отдельного производства", — говорится в сообщении СК.

В мае 2015 года по итогам проверки в Центре Хруничева были вскрыты махинации на девять миллиардов рублей, было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Бывший заместитель генерального директора по экономике Центра Хруничева Александр Островерх ранее получил пять лет условного срока по делу о хищении более 285 миллионов рублей.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.