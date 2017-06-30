Фигуранта дела Центра Хруничева объявили в международный розыск

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бизнесмен Руслан Уразгильдеев, фигурировавший в деле о растрате 108 миллионов рублей в Центре Хруничева, объявлен в международный розыск, сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что экс-гендиректор Центра Хруничева, одного из ведущих предприятий космической отрасли России, и его бывшие заместители предстанут перед судом по обвинению в растрате более 108 миллионов рублей.
"Скрывшийся от следствия руководитель ООО "Компания МеталлРесурс" Руслан Уразгильдеев объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении него расследуется в рамках отдельного производства", — говорится в сообщении СК.
В мае 2015 года по итогам проверки в Центре Хруничева были вскрыты махинации на девять миллиардов рублей, было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Бывший заместитель генерального директора по экономике Центра Хруничева Александр Островерх ранее получил пять лет условного срока по делу о хищении более 285 миллионов рублей.
ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.