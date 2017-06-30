В "Мосводосток" поступило почти 60 сообщений о подтоплении из-за ливня

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Порядка 60 обращений по подтоплениям поступило в ГУП "Мосводосток" в пятницу по время обрушившегося на столицу ливня, сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным МЧС, в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до субботы, 1 июля.

"На часов 16:30 в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило порядка 60 заявок о скоплении воды, 20 заявок устранены, по остальным бригады оперативно выехали по адресам", — говорится в сообщении.

При этом в "Мосводостоке" отметили, что по 8 заявкам аварийными службами скопления воды не были обнаружены.

"Это объясняется тем, что при интенсивных сверхнормативных по объему дождях наибольшее количество осадков выпадает за короткий период времени на ограниченной по площади территории, что может приводить к кратковременному скоплению воды", — пояснили в пресс-службе.

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