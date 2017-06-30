Суд арестовал счета топ-менеджера "Роснано" Горькова по делу об афере

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова, которого заключили в СИЗО в рамках дела о махинациях с деньгами корпорации на 700 с лишним миллионов рублей, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд наложил арест на банковские счета Горькова, на которых находились 400 тысяч рублей", — сказала пресс-секретарь.

Басманный суд Москвы 13 июня санкционировал арест Горькова до 9 августа в рамках возбужденного уголовного дела о махинациях с деньгами корпорации.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в Смоленском банке – суммы от 460 до 740 миллионов рублей — под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В конце 2014 года банк потерял лицензию, а "Роснано" лишилось более чем 738 миллионов рублей. При этом из банка, по мнению СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.