Энергетический комплекс Подмосковья перевели в особый режим работы

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Энергетический комплекс Московской области переведен в особый режим работы из-за ухудшения погодных условий, сообщается на сайте регионального министерства энергетики.

"В связи с ухудшением погодных условий энергетический комплекс региона переведен на особый режим работы. Мобилизовано порядка 5 тысяч человек. Ремонтные бригады имеют все необходимые материалы, оборудование и спецтехнику. В готовность приведены передвижные электростанции", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до субботы, 1 июля.