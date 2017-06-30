В Москве более четырех тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Около 4,4 тысячи человек остались без электричества из-за сильной непогоды в Москве и области, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Тридцатого июня с 15.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер порывами до 20 м/с) на территории города Москвы и Московской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК")… Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 4,4 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей уточняется. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Сильный ливень начался в Москве в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля.

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