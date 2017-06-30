МВД назвало виновника ДТП в Москве, в котором погиб байкер

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, где Mercedes насмерть сбил байкера, спровоцировал пассажир легковушки, отвлекший девушку-водителя, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

"В ходе следствия установлено, что до момента ДТП указанным автомобилем управляла 20-летняя жительница Московской области. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к дорожно-транспортному происшествию. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказала она.

По данным ГИБДД, ЧП на западе Москвы произошло в понедельник в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. Ранее Никулинский суд столицы арестовал до 26 августа студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве.

Отмечалось, что он на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. В институте считают, что говорить об административных мерах в отношении студента, который, возможно, участвовал в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, пока рано, в вузе ждут информации от правоохранительных органов.