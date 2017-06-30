В Брянске глава района лишился должности за взятку в виде застолья

БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Глава Володарского района Брянска Артур Кирейченков лишился должности и должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона рублей за получение взятки в виде новогоднего застолья, организованного в администрации за счет местного предпринимателя, следует из сообщения областной прокуратуры.

"Советский районный суд города Брянска согласился с мнением обвинителя и признал Кирейченкова виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде штрафе в размере 1 миллион рублей. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной службе сроком на три года", — говорится в сообщении.

Экс-глава Володарской районной администрации был задержан в апреле текущего года по подозрению в получении взятки в значительном размере. Следствие и суд установили, что глава администрации в декабре 2016 года дал указание местному предпринимателю оплатить банкет, посвященный празднованию сотрудниками администрации района Нового года на сумму 14 тысяч рублей. В феврале тот же предприниматель оплатил банкет в честь дня рождения главы района на сумму 16,5 тысяч рублей.

Со своей стороны, как отмечает прокуратура, Кирейченков оказывал покровительство предпринимателю, беспрепятственно согласовывал проведение им на территории Володарского района Брянска торговых ярмарок.

Этой же весной, двумя неделями позднее, по похожим подозрениям был задержан Александр Глот, глава еще одного района Брянска – Бежицкого. По версии следствия, глава администрации "закрывал глаза" на незаконную работу нестационарных торговых объектов на территории района.

Работа по "очистке" города от объектов несанкционированной торговли с переменным успехом ведется в Брянске в течение последних лет, однако серьезных результатов, по мнению общественности, она пока не приносит.