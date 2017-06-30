В Брянске глава района лишился должности за взятку в виде застолья

БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Глава Володарского района Брянска Артур Кирейченков лишился должности и должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона рублей за получение взятки в виде новогоднего застолья, организованного в администрации за счет местного предпринимателя, следует из сообщения областной прокуратуры.
Экс-глава Володарской районной администрации был задержан в апреле текущего года по подозрению в получении взятки в значительном размере. Следствие и суд установили, что глава администрации в декабре 2016 года дал указание местному предпринимателю оплатить банкет, посвященный празднованию сотрудниками администрации района Нового года на сумму 14 тысяч рублей. В феврале тот же предприниматель оплатил банкет в честь дня рождения главы района на сумму 16,5 тысяч рублей.
Этой же весной, двумя неделями позднее, по похожим подозрениям был задержан Александр Глот, глава еще одного района Брянска – Бежицкого. По версии следствия, глава администрации "закрывал глаза" на незаконную работу нестационарных торговых объектов на территории района.
Работа по "очистке" города от объектов несанкционированной торговли с переменным успехом ведется в Брянске в течение последних лет, однако серьезных результатов, по мнению общественности, она пока не приносит.