СК раскрыл детали инцидента под Омском, в ходе которого утонул подросток

НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Двадцатидвухлетний молодой человек в городе Исилькуль Омской области смог спасти двух тонувших в котловане детей, но вовремя вынести из воды 13-летнего мальчика не удалось, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

Вечером 29 июня 13-летний школьник утонул в котловане в Исилькуле, пытаясь спасти свою 12-летнюю одноклассницу, которая стала захлебываться. Как выяснилось, всего в котловане тонули трое детей, но отдыхавшему неподалеку молодому человеку удалось спасти двоих из них.

"По предварительным данным, одноклассники, 13-летний мальчик и его 12-летняя двоюродная сестра, взяв надутую автомобильную камеру, пошли купаться на искусственный водоем – котлован. Когда дети отплыли от берега, покрышка неожиданно перевернулась, и ребята оказались в воде. Девочка стала захлебываться, тогда мальчик, собрав все силы, вытолкнул одноклассницу на покрышку, а сам по инерции погрузился под воду", — рассказали в СК.

По данным ведомства, помогать тонувшим с берега бросился брат девочки, однако вскоре он сам стал тонуть. Крики детей услышал отдыхавший на берегу 22-летний молодой человек, который тоже бросился в воду. Ему удалось вытащить из воды тонущих девочку и ее брата, но мальчика, который ценой своей жизни вытолкнул девочку на поверхность, спасти не удалось.

"Органы следствия намерены в ходе проверки установить все причины случившегося, в том числе дать правовую оценку поведению матери ребенка, которая в момент трагедии была в нетрезвом состоянии, не контролировала, где находится ее сын, а также выяснить, какие меры безопасности должны были быть предприняты чиновниками для предотвращения несчастных случаев на воде", — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что бесхозный котлован был создан около 50 лет назад и не приспособлен для купания. Садоводы из расположенного рядом товарищества берут из него воду. Как выяснилось, утонувший мальчик воспитывался матерью, а его отец утонул, когда сын был еще маленьким. Подросток рос отзывчивым и добрым, активно участвовал в жизни школы. Следственное управление выразило благодарность 22-летнему Ивану Панфилову, спасшему детей.