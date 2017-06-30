Работник "Ростелекома", из-за которого погиб ребенок, пойдет под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника "Ростелекома" Юрия Ополченного, который в нарушение требований нормативных документов не заземлил систему кабельного телевидения, в результате чего от удара током погиб ребенок, сообщает городское надзорное ведомство.

По версии следствия, обвиняемый, будучи начальником линейно-технического участка Центра технической эксплуатации тв-сети департамента управления клиентским обслуживанием и сетями абонентского доступа филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком", нарушил положения нормативно-правовой документации и не обеспечил подключение системы заземления при эксплуатации сети кабельного телевидения в жилом доме на Прядильном переулке.

"В результате малолетний ребенок в одной из квартир, дотронувшись одновременно до радиатора отопления и неизолированных элементов сети, получил поражение техническим электричеством и впоследствии скончался. Эти действия обвиняемого, по версии органов расследования, состоят в причинно-следственной связи со смертью ребенка", — уточняет прокуратура.

Мужчина обвиняется по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует городская прокуратура.