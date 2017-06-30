Астраханец получил семь лет колонии за попытку вступить в ИГ* в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Наримановский районный суд Астрахани приговорил к семи годам местного жителя Султанбека Азаматова 1982 года рождения за попытку вступить в ряды террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии, сообщили РИА Новости в суде.

"Осужденному Азаматову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на два года", — пояснили в суде.

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ (покушение на участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании).

Суд установил, что в сентябре 2015 года Азаматов вылетел в Турцию с целью перебраться затем в Сирию. Там, по версии следствия, он хотел вступить в ряды ИГ. Уроженец Астрахани был задержан правоохранительными органами Турции, а затем депортирован в РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России