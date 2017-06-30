В деле об акции 12 июня в Москве появился новый фигурант

Горожане и полицейские во время несанкцианированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Горожане и полицейские во время несанкцианированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Басманный суд санкционировал арест еще одного фигуранта уголовного дела о несанкционированной акции оппозиции, прошедшей 12 июня в Москве, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд избрал в отношении Расима Исакова меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок ареста установлен до 27 августа", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, Исакову вменяются три эпизода нападения на представителей власти. По Уголовному кодексу, ему грозит до пяти лет заключения.

Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.

В середине месяца Басманный же суд отправил под домашний арест первого фигуранта дела о нападениях на омоновцев в ходе московской акции 12 июня – 17-летнего подростка, который, по данным следствия, брызнул стражу порядка в лицо из перцового баллончика.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный — на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе протестов 26 марта.

Ранее члены СПЧ выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также говорила о недопустимости манипулирования детским сознанием.