В Москве двух капитанов полиции подозревают в получении взяток

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Двух капитанов полиции и отставного майора в Москве заподозрили во взяточничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД России по столице.

"В ходе проведения проверочных мероприятий установлена причастность двух оперативников ОЭБиПК УВД по СЗАО и бывшего сотрудника ОЭБиПК УВД по ТиНАО к незаконному получению денежного вознаграждения от трёх граждан за якобы непривлечение их к ответственности по ранее возбужденному уголовному делу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями возбуждено уголовное дело против капитанов и отставного майора полиции. Подчеркивается, что полицейские будут уволены и понесут наказание согласно закону. Кроме того, ряд их руководителей будет привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как добавила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество". По версии следствия, оперативники совместно с сообщником вымогали у свидетеля по делу четыре миллиона рублей за непривлечение его к ответственности.

"В ходе расследования уголовного дела следователи Главного управления совместно с оперативными службами провели обыски в здании УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве, где изъяли документы, имеющие интерес для следствия. В ходе допроса двое подозреваемых признали вину в содеянном и изобличили своих подельников, местонахождение которых устанавливается", — сказала она.

Отмечается, что в пятницу следователи ходатайствуют об аресте фигурантов дела и планируют проверять их на причастность к аналогичным преступлениям в Москве.