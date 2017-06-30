В Челябинской области главреда местной газеты подозревают в вымогательстве

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главного редактора газеты в Челябинской области, обвиняемого в вымогательстве 1 миллиона рублей у кандидата в депутаты Госдумы РФ, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщали местные СМИ, речь идет о журналисте Валерии Ускове, главном редакторе газеты "Правда Златоуста", и депутате Госдумы РФ Олеге Колесникове. По данным прокуратуры региона, обвиняемый в июле-августе 2016 года во время избирательной кампании вместе с соучастником вымогал у кандидата в депутаты Госдумы РФ 1 миллион рублей, угрожая распространить в подконтрольной ему газете информацию, компрометирующую потерпевшего. При передаче 240 тысяч рублей соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, уточняет прокуратура.

В местных СМИ сообщалось, что ранее представители Валерия Ускова заявляли, что случившееся — провокация со стороны избирательного штаба Колесникова.

"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя области, главного редактора газеты. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска", — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в "вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", уточняется в сообщении.

С обвиняемым заместителем прокурора Челябинской области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, добавляет прокуратура, отмечая, что уголовное дело в отношении соучастника преступления находится в стадии расследования.