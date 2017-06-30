Авиавласти опровергли данные об угрозе столкновения самолетов около Внуково

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) опровергла информацию о якобы угрозе столкновения двух самолетов в 130 километрах от Внуково, лайнеры находились на разных эшелонах, заявил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе в 130 километрах от московского аэропорта Внуково.

"Это не соответствует действительности. Воздушные суда находились на разных эшелонах: один на высоте 10650 метров, другой – 10350 метров", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что один самолет принадлежал British Airways, другой – авиакомпании "Победа".