Более 820 домов в пяти регионах России пострадали из-за непогоды

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Кровли и остекление более 820 жилых домов повреждены в пяти регионах Урала, Сибири и юга России из-за гроз с порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает в пятницу МЧС России.

По данным министерства, в Ингушетии, Краснодарском крае, Ростовской и Челябинской областях и Хакасии с 29 по 30 июня прошли грозовые фронты с дождем, местами сильным, с градом, а также с усилением ветра до 20 метров в секунду.

"Повреждены кровли и остекление 823 жилых домов, семи социально значимых объектов", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Аварийные отключения энергоснабжения были зафиксированы в девяти населенных пунктах пяти муниципальных образований, было нарушено газоснабжение 150 частных жилых домов. От стихии также пострадали 17,5 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур, упали более 20 деревьев.

МЧС, в частности, сообщает, что в Хакасии нарушено энергоснабжение в населенном пункте Шира Ширинского района. Там же была повреждена кровля детско-юношеской спортивной школы на площади 1 тысячи квадратных метров. На 06.00 пятницы в республике остаются без энергоснабжения остаются 400 жилых домов. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12.00 мск. К работам привлечены более 480 человек и 151 единица техники.

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