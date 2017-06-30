НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела семи участников преступного сообщества наркодилеров, у которых было изъято 133 килограмма "синтетики", сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
В зависимости от роли каждого, мужчин обвиняют в создании преступного сообщества для совершения особо тяжких преступлений, участии в преступном сообществе и 33 эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере организованной группой.
По данным СК, в марте 2012 года в Новосибирске мужчины объединились в преступную группу для организации и сбыта синтетических наркотиков, при этом они наладили канал поставки из Китая крупных партий запрещенных в обороте веществ, а затем фасовали наркотики на мелкие дозы и сбывали заранее известным наркозависимым.
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В СК добавили, что обвиняемые свою вину не признали, по ходатайству следователя по решению суда они находятся под арестом. Еще два предполагаемых участника преступной группы объявлены в розыск. Расследование уголовного дела завершено, составлено и утверждено обвинительное заключение. После вручения его копии всем обвиняемым оно будет направлено в суд.