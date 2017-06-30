В Новосибирске будут судить дилеров, у которых изъяли 133 кг "синтетики"

НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела семи участников преступного сообщества наркодилеров, у которых было изъято 133 килограмма "синтетики", сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению семи мужчин в возрасте от 23 до 34 лет в совершении преступлений…", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого, мужчин обвиняют в создании преступного сообщества для совершения особо тяжких преступлений, участии в преступном сообществе и 33 эпизодах сбыта наркотиков в особо крупном размере организованной группой.

По данным СК, в марте 2012 года в Новосибирске мужчины объединились в преступную группу для организации и сбыта синтетических наркотиков, при этом они наладили канал поставки из Китая крупных партий запрещенных в обороте веществ, а затем фасовали наркотики на мелкие дозы и сбывали заранее известным наркозависимым.

"В преступной организации была установлена и постоянно поддерживалась жесткая дисциплина, иерархия, конспирация. После пресечения деятельности сообщества у ее участников следователями изъято свыше 133 килограммов синтетических наркотических средств, приготовленных к сбыту", — отметили в управлении.

В СК добавили, что обвиняемые свою вину не признали, по ходатайству следователя по решению суда они находятся под арестом. Еще два предполагаемых участника преступной группы объявлены в розыск. Расследование уголовного дела завершено, составлено и утверждено обвинительное заключение. После вручения его копии всем обвиняемым оно будет направлено в суд.