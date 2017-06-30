Защита обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко обжаловала продление ареста

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архивное фото

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Защита гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже, обжаловала продление его ареста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"В суд поступила апелляционная жалоба от адвокатов Сущенко на постановление суда, которым ему продлили срок содержания под стражей до 30 сентября", — сказала представитель суда.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат арестованного Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.