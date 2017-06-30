Кузбасский рыбак может получить два года тюрьмы за незаконный вылов карасей

КЕМЕРОВО, 30 июн — РИА Новости. Рыбак в Прокопьевском районе Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве, выловив 45 карасей сетью-"пауком", сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, в мае мужчину задержали участковые уполномоченные райотдела полиции и представители Кемеровского отдела государственного контроля и охраны водных биоресурсов и среды их обитания в ходе совместного рейда.

"Злоумышленник занимался незаконной ловлей рыбы в местах ее нереста. На реке Кривой Ускат, где на тот период был введен запрет на добычу всех видов рыб, браконьер выловил 45 карасей. Для этого он использовал специальную сеть-подъемник, известную среди рыбаков как "паук", — сообщили в ГУМВД.

Полицейские изъяли орудие преступления и направили на исследование. По заключению ихтиологической экспертизы, данная снасть является запрещенной для любительского рыболовства на кузбасских водоемах.

"Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", в соответствии с санкциями которой максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы", — добавили в ведомстве.