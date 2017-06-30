Жительницу Урала будут судить за мошенничество с материнским капиталом

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, которая, получив подложное свидетельство о рождении пятого ребенка, пыталась воспользоваться средствами материнского капитала, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокуратура Увельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Увельский районный суд", — говорится в сообщении.
Она обвиняется в "покушении на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере" и "мошенничество при получении выплат", уточняется в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, в 2017 году женщине было назначено пособие на якобы рожденного ребенка, в результате она незаконно получила более 37 тысяч рублей.