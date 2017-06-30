Жительницу Урала будут судить за мошенничество с материнским капиталом

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, которая, получив подложное свидетельство о рождении пятого ребенка, пыталась воспользоваться средствами материнского капитала, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 42-летняя обвиняемая у неустановленного лица приобрела подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, по которому в январе 2017 года якобы родила пятого младенца в горбольнице Новосибирска. Затем она обратилась в отдел ЗАГС администрации Щучанского района Курганской области, где получила свидетельство о рождении ребенка. В апреле 2017 года управлением Пенсионного фонда РФ в Увельском районе Челябинской области ей был выдан сертификата на материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, которым она не успела воспользоваться, так как была задержана полицией региона.

"Прокуратура Увельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Увельский районный суд", — говорится в сообщении.

Она обвиняется в "покушении на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере" и "мошенничество при получении выплат", уточняется в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, в 2017 году женщине было назначено пособие на якобы рожденного ребенка, в результате она незаконно получила более 37 тысяч рублей.