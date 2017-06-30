В Якутии объявили высший класс пожарной опасности

ХАБАРОВСК, 30 июн — РИА Новости. Пятый, максимальный класс пожарной опасности установлен в пятницу в 11 районах в центре Якутии — вокруг региональной столицы — на фоне самых обширных на Дальнем Востоке лесных пожаров, сообщает региональный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Якутии сложилась самая неблагоприятная на Дальнем Востоке обстановка с лесными пожарами. В минувшие сутки на Дальнем Востоке горел 71 пожар, из них 64 в Якутии. Огнем на Дальнем Востоке были уничтожены 14,4 тысячи гектаров леса, из них 13,3 тысячи гектаров в Якутии.

"30 июня — 1 июля чрезвычайно высокий V класс установится в Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Чурапчинском, Амгинском, сохранится в Горном, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Томпонском районах и окрестностях Якутска. Высокий IV класс сохранится в Жиганском (к северо-западу) и Усть-Майском (к юго-востоку) районах. На остальной территории II-III класс. Учитывая температурный режим и дефицит осадков, существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров", — говорится в сообщении.

Для предотвращения природных пожаров и в связи с повышением классов пожарной опасности в 18 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим: жителям запрещено входить в лес.

Этот особый режим действует в Якутске и на территории 17 районов: Нюрбинского, Мирнинского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского, Кобяйского, Амгинского, Горного, Сунтарского, Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Таттинского, Олекминского иМегино-Кангаласского.