Хирурги провели обработку глаз у пострадавших на авиазаводе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Врачи во Владивостоке собрали консилиум и провели первичную хирургическую обработку глаз двух сотрудников авиазавода "Прогресс", пострадавших при ЧП, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения края.

Как ранее сообщили местные СМИ, в четверг на заводе "Прогресс" из-за ЧП во время проверки одного из вертолетов два сотрудника завода получили серьезные травмы. Представитель арсеньевской городской больницы подтвердил РИА Новости, что двое пострадавших с завода поступили в приемный покой в четверг, у них были серьезные травмы глаз. Официальный представитель завода "Прогресс" от комментария пока воздержался.

"Двое сотрудников завода "Прогресс" поступили в арсеньевскую больницу, там их осмотрели врачи, было принято решение транспортировать их во Владивосток, так как предварительный диагноз был поставлен как проникающее ранение глаз. Оперативно связались и доставили пациентов в Больницу рыбаков во Владивостоке, где собрали консилиум врачей – нейрохирургов и офтальмологов — из двух больниц", — сказал собеседник.

По ее словам, диагноз подтвердился, пострадавших было решено оставить в глазном отделении, им провели первичную хирургическую обработку – удалили из ран твердые тела. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в обычной палате. Пока врачи прогнозы по их состоянию не делают.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.