В лесу в Орловской области нашли тела женщины и ее шестимесячного сына

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тела 32-летней женщины и ее шестимесячного сына обнаружены в четверг в лесополосе рядом с деревней Становое Орловского района Орловской области; следователи возбудили дело об убийстве, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следствием рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия – совершение матерью убийства сына и в последующем ее самоубийство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного управления Дмитрия Зинина, в состав которой вошли следователи, следователи-криминалисты, эксперты, сотрудники полиции.

Сообщается также, что в связи с повышенным общественным резонансом преступления принято решение о передаче дела в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.