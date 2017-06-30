В Приамурье с подтопленных участков и дорог ушла вода

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Обстановка в районах Приамурья, пострадавших из-за паводка, стабилизировалась, приусадебные участки и дороги освобождены от воды, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В четверг сообщалось, что дождевой паводок в Амурской области подтопил 15 приусадебных участков в Бурейском районе и размыл дороги. Транспортное сообщение из-за подтопления временно остановили на нескольких участках дорог и в Завитинском районе. На прошлой неделе комиссией ЧС при правительстве Приамурья в Бурейском районе установлен режим повышенной готовности, который продолжает действовать.

"В результате проведённых работ по отведению воды на территории Бурейского района в посёлке Новобурейский и селе Николаевка подтопленных приусадебных участков нет. Произведена отсыпка объездной дороги к селу Долдыкан. В Завитинском районе движение автомобильного транспорта восстановлено в полном объёме. Подтопленных участков дорожного полотна нет", — говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что в Архаринском районе вода тоже сошла с участков и дорог. По данным спасателей, прогноз амурских синоптиков оправдался. Административные комиссии подсчитывают ущерба от паводка.

В ликвидации последствий ливней задействованы 38 человек и 15 единиц техники.