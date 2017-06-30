Летчики МЧС из Хабаровска спасли от природного пожара поселок в Забайкалье

ХАБАРОВСК, 30 июн — РИА Новости. Летчики Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, которые направлены в Забайкалье помогать в тушении природных пожаров, отстояли от огня населенный пункт Рудник Жетково, сообщает в пятницу ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что для усиления группировки воздушных судов в Сибирь из Хабаровска были направлены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

"За два дня Бе-200 сбросил около 85 тонн воды на очаги огня под Читой. Тем самым было остановлено дальнейшее распространение пламени и обеспечена защита населенных пунктов от перехода пожаров на жилые дома и постройки. Дальневосточному экипажу удалось отстоять у огня населенный пункт Рудник Жетково в Балейском районе Забайкалья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж работал на тушении пожаров без возвращения на дозаправку водой. Конструкция самолета позволяет осуществлять забор воды непосредственно из открытых водоемов, что и делали авиаторы. Такая технология дает возможность сэкономить время и повысить эффективность работы.

Отмечается, что авиаторы Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России имеют большой опыт работы на тушении природных пожаров, как с применением самолета-амфибии, так и вертолетов Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами. Не в первый раз они приходят на помощь и жителям сибирских регионов в борьбе с огненной стихией. Кроме этого, в прошлом году дальневосточные летчики в составе группировки МЧС России работали на тушении природных пожаров в Португалии.