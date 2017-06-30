Площадь пожаров в Бурятии снизилась более чем на тысячу гектаров

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Бурятии за сутки снизилась с 8,3 до 7 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По информации ведомства, за сутки ликвидированы 12 очагов в 8 районах на площади 4,2 тысячи гектаров. В том числе, полностью ликвидирован крупный очаг в Северо-Байкальском районе и все возгорания в Тункинском национальном парке. Ранее сообщалось, что в четверг ночью в республике горели 8,3 тысячи гектаров тайги.

"По состоянию на 0.00 часов 30 июня в Республике Бурятия проводятся работы по тушению 38 лесных пожаров на общей площади около 7 тысяч гектаров в Бичурском, Кабанском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах, в Байкальском, Джергинском заповедниках, на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Из них 22 очага продолжает действовать, и 16 очагов локализованы", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в двух районах продолжается наблюдение 9 термоточек в зоне контроля, площадь которых составляет 14,7 тысячи гектаров.

На тушении работают более 1,1 тысячи человек и 230 единиц техники. В республике продолжает действовать режим ЧС из-за пожаров. Доступ населения в леса запрещен.