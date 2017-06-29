В Саратове по подозрению в мошенничестве задержали лжесотрудника ФСБ

САРАТОВ, 29 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативники задержали в Саратове лжесотрудника ФСБ, который подозревается в мошенничестве при покупке-продаже автомобилей с причинением ущерба потерпевшим на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, 32-летний Михаил Балонкин представлялся сотрудником областного УФСБ "с целью введения в заблуждение граждан и предотвращения ответных действий со стороны потерпевших".

"Возбуждено два уголовных дела по факту мошеннических действий при покупке-продаже транспортных средств, нанесших ущерб гражданам в размере более пяти миллионов рублей. Балонкин задержан на 48 часов до принятия решения об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Балонкину грозит до 10 лет лишения свободы.

"В настоящее время проводится проверка причастности Балонкина к иным эпизодам преступлений", — уточняется в сообщении.