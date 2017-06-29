В деле Немцова важно найти заказчиков, заявил соратник политика

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и соратник Бориса Немцова Владимир Рыжков заявил, что полностью доверяет вердикту коллегии присяжных по делу об убийстве политика, однако напомнил, что теперь общественность ждет, чтобы были установлены и привлечены к ответственности не только исполнители, но и организаторы и заказчики преступления.

Присяжные после трехдневного обсуждения признали всех пятерых подсудимых по делу виновными и не заслуживающими снисхождения. Сроки наказания за участие в убийстве и незаконный оборот оружия позднее назначит суд. По Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.

"Я, безусловно, удовлетворен тем, что все-таки непосредственных исполнителей довели до суда, что следствие установило и доказало их виновность и, самое главное, что коллегия присяжных с этими доводами согласилась и признала их виновными. То есть, учитывая, что коллегия присяжных — это самый качественный способ определить, насколько аргументирована позиция обвинения, то здесь сомнений никаких нет, и я полностью доверяю вердикту присяжных", — сказал Рыжков.

При этом бывший парламентарий отметил, что, несмотря на вынесенный вердикт, остается еще очень много вопросов, так как "тот, кого следствие называет организатором убийства, не найден и не привлечен к ответственности".

"Целый ряд людей, которые были в поле зрения следствия в Чечне, не были даже вызваны на допрос, а расследование по организаторам и заказчикам не завершено. То есть у нас нет установленного обвинения по организаторам убийства и по заказчикам, а это самое важное, как вы понимаете. То есть мало установить и наказать исполнителя: самое главное — это найти организаторов и заказчиков, чтобы другим не повадно было на будущее", — пояснил Рыжков.

Собеседник агентства подчеркнул, что пройден важный этап, но часто в подобных делах наказывают исполнителей, а заказчики остаются неизвестными на протяжении многих лет. "Важный этап пройден по исполнителям, но теперь общественность ждет, чтобы были установлены и привлечены к ответственности организаторы и заказчики", — заключил политик.