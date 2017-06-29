В деле Немцова важно найти заказчиков, заявил соратник политика

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы и соратник Бориса Немцова Владимир Рыжков заявил, что полностью доверяет вердикту коллегии присяжных по делу об убийстве политика, однако напомнил, что теперь общественность ждет, чтобы были установлены и привлечены к ответственности не только исполнители, но и организаторы и заказчики преступления.
"Я, безусловно, удовлетворен тем, что все-таки непосредственных исполнителей довели до суда, что следствие установило и доказало их виновность и, самое главное, что коллегия присяжных с этими доводами согласилась и признала их виновными. То есть, учитывая, что коллегия присяжных — это самый качественный способ определить, насколько аргументирована позиция обвинения, то здесь сомнений никаких нет, и я полностью доверяю вердикту присяжных", — сказал Рыжков.
При этом бывший парламентарий отметил, что, несмотря на вынесенный вердикт, остается еще очень много вопросов, так как "тот, кого следствие называет организатором убийства, не найден и не привлечен к ответственности".
Собеседник агентства подчеркнул, что пройден важный этап, но часто в подобных делах наказывают исполнителей, а заказчики остаются неизвестными на протяжении многих лет. "Важный этап пройден по исполнителям, но теперь общественность ждет, чтобы были установлены и привлечены к ответственности организаторы и заказчики", — заключил политик.