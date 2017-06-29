СК напомнил об обстоятельствах убийства Бориса Немцова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко напомнила об обстоятельствах убийства политика Бориса Немцова.

"Следствием и судом установлено, что в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, (Зауру) Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, (Хамзату) Бахаеву и (Темирлану) Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Бориса Немцова. Они согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, приступили к планированию преступления", — сказала Петренко.

По ее словам, злоумышленники полтора месяца готовились к убийству, изучая образ жизни Немцова. Следователи установили, что 27 февраля 2015 года Дудаев вместе с Анзором Губашевым и Шавановым приехали к дому, в котором проживал Немцов. Вечером, когда Немцов направлялся на автомобиле к ГУМ, за ним последовали злоумышленники, пояснила Петренко.

По информации Петренко, примерно в 23.31, когда Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой направлялся в сторону дома по Большому Москворецкому мосту, Дадаев как минимум шесть раз выстрелил в него. Она пояснила, что в момент убийства Анзор Губашев и Шаванов, сидя в машине, следили за обстановкой.

После убийства все трое скрылись, добавляет Петренко. Она отметила, что затем Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев и другие люди помогали троим соучастникам скрываться от правоохранителей.

"Проверялись показания обвиняемых Дадаева и Анзора Губашева о том, что убийство Немцова совершено ими по мотивам религиозной ненависти, так как потерпевший поддержал карикатуры в отношении пророка Мухаммеда во французском журнале "Шарли Эбдо" в январе 2015 года. Однако собранные доказательства свидетельствуют о том, что участниками организованной группы еще в сентябре 2014 года начата подготовка к совершению убийства Немцова, что полностью исключает указанный ими мотив убийства на почве религиозной ненависти", — отметила Петренко.

Представитель СК добавила, что несмотря на то, что следователи полностью подтвердили корыстный мотив обвиняемых, они еще не установили мотивы заказчиков убийства Немцова. По ее словам, продолжается расследование дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося в розыске с ноября 2015 года, и других неустановленных лиц.

Присяжные в четверг, после трехдневного обсуждения признали пять фигурантов дела об убийстве Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Сроки наказания за участие в убийстве и незаконный оборот оружия позднее назначит суд. По Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.