МЧС приостановило поиски пропавшего на Эльбрусе американца

НАЛЬЧИК, 29 июн — РИА Новости. Спасатели в четверг приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе больше десяти дней назад американского альпиниста, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. Поиски спортсмена, к которым привлекались частные вертолеты, несколько раз приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий. В четверг поисковые работы были возобновлены, в них участвовали 17 спасателей и две единицы техники.

"По состоянию на 16.30 мск четверга работы по поиску альпиниста из США на горе Эльбрус приостановлены", — говорится в сообщении.