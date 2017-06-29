На Сахалине завели дело против матери мальчика, которого унижала медсестра

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мать мальчика, которого в сахалинской больнице унижала медсестра и записывала это на видео, стала фигуранткой уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщает в четверг Следственный комитет (СК) России.

"Следственными органами СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Макаровского района, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее неоднократно судимая женщина воспитывала двоих детей — мальчика 2016 года рождения и девочку 2011 года рождения. Семья стояла на профилактическом учете. Во время визитов в июне этого года сотрудники по делам несовершеннолетних дважды заставали мать в алкогольном опьянении, после чего приняли решение поместить детей в отделение районной больницы.

История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра больницы унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из медучреждения, проверку в отношении нее ведет следствие.

В рамках возбужденного дела следствие устанавливает, есть ли у детей следы побоев, допрашивает мать детей, а также соседей и сотрудников ГБУЗ "Макаровская ЦРБ", где содержались несовершеннолетние на период их изъятия из семьи.