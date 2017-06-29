Прокуратура выявила многочисленные нарушения прав детей-сирот в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Прокуратура Петербурга выявила многочисленные нарушения законодательства об обеспечении прав детей-сирот; по итогам рассмотрения представления ведомства в адрес главы городского комитета по социальной политике к дисциплинарной ответственности привлечены 20 человек, сообщает прокуратура в четверг.

"Прокуратура Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований закона в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выявила многочисленные нарушения закона… Прокуратура Санкт-Петербурга в адрес председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга внесла представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, 20 должностных лиц… привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

В частности, как отмечает ведомство, в шести центрах содействия семейному воспитанию в неудовлетворительном санитарном состоянии находится столовая и пищеблок, нарушаются условия хранения продуктов питания и суточных проб, а работники пищеблока не прошли медицинские осмотры дерматолога. Кроме того, в медицинских кабинетах четырех центров содействия семейному воспитанию и школе-интернате №67 Пушкинского района нарушаются правила хранения лекарственных средств. Помимо этого, уточняет городская прокуратура, нарушаются имущественные права воспитанников, основная часть которых не получает алименты, хотя имеет на это право.

Отмечается, что в детском доме-интернате для детей с отклонениями в развитии №1 и в центре содействия семейному воспитанию №13 превышена предельная наполняемость воспитательных групп. В центре содействия семейному воспитанию №15 не обеспечен беспрепятственный доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также, по информации городского надзорного ведомства, в трех центрах содействия семейному воспитанию не представлены справки о наличии либо отсутствии судимости работников.