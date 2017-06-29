Источник: на трассе в Удмуртии в крупном ДТП погибли три человека

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех грузовиков и легкового автомобиля в Завьяловском районе Удмуртии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 158-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" возле населенного пункта Большая Венья столкнулись три грузовых и один легковой автомобили. Пострадали пять человек, трое из них погибли, два человека осматриваются медиками", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства ДТП выясняются, на месте происшествия работает группа следователей.