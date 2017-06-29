На Камчатке задержали администратора "группы смерти", призывавшую к суициду

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Администратор "группы смерти", по чьему заданию чуть не покончила с собой девушка из Хабаровска, задержана в Петропавловске-Камчатском, сообщает Следственный комитет России в четверг.

"Одной из жертв злоумышленницы стала совершеннолетняя жительница Хабаровска. Подозреваемая, представляясь молодым человеком, втерлась в доверие к девушке и стала играть с ней в смертельную игру. В марте 2017 года по заданию жительницы Камчатского края девушка чуть не покончила с собой. Трагедию предотвратили сотрудники правоохранительных органов", — говорится в релизе.

По версии следствия, девочка-подросток из Камчатского края узнала о существовании так называемых "групп смерти" из СМИ и интернета. Решив вступить в такую группу, она через интернет связалась с одним из администраторов, который проживал в западной части России, и сообщила о своем желании "стать таким же, как и он".

После дистанционной подготовки жительница Камчатского края стала администратором "группы смерти", выяснило следствие. Девушка начала мониторить страницы социальных сетей в поисках потенциальных жертв — ее интересовали подростки, находящиеся в депрессивном состоянии, отмечается в релизе.

"В итоге, злоумышленница сформировала базу будущих потенциальных жертв, основываясь на их публикациях в интернете, изобилующих мрачными постами, рисунками, музыкой. Подозреваемая завела несколько аккаунтов под вымышленными именами, стала переписываться с потенциальными жертвами и рассылать приглашения вступить в игру", — пояснили в СК РФ.

Смысл игры заключался в том, что игрок должен выполнять определенные задания. Всего было 50 заданий, и они варьировались по уровню сложности, с каждым новым заданием трудность увеличивалась. По данным следствия, задания направлены на "создание у игрока психотравмирующей ситуации, при которой на последнем этапе он должен покончить жизнь самоубийством".

Как сообщал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, с начала года в России заблокировано уже более 16 тысяч "групп смерти".

В то же время в министерстве признавали, что лишь 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием "групп смерти" — настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах. При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя – уже 720.