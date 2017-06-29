Полицейские обошли сотни домов и дач в поисках пропавшего на Урале мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Полиция, следователи и волонтеры обошли более 260 частных домов, опросили более 30 свидетелей, осмотрели гаражи и садовые товарищества в поисках 10-летнего мальчика, который пропал 14 июня в городе Касли Челябинской области, но поиск так и не дал результатов, сообщило в четверг следственное управление СКР по региону.

Ранее следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения детей.

"В ходе расследования уголовного дела… проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика, допрошено более 30 свидетелей, видевших мальчика. Также осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города… вместе с тем, до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено", — говорится в сообщении.

Кроме того, силами подразделений МЧС и ГИМС с использованием гидролокаторов и водолазов обследована акватория Каслинского городского пруда, уточняется в сообщении.

В настоящее время следователями СК и сотрудниками правоохранительных органов продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сообщает следствие.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в мероприятиях по поиску мальчика были задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров из региона. На сегодняшний день площадь поисков составляет более 200 квадратных километров, ранее она составляла 50 квадратных километров. Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении ребенка либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции. Губернатор региона объявил о выплате вознаграждения в 1 миллион рублей тому, кто обладает информацией о местонахождения мальчика.