Суд оштрафовал жителя Чувашии, ударившего врача больницы скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн – РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей жителя Чебоксар, который ударил дежурного врача, оказывавшего помощь его матери, сообщает в четверг СУСК РФ по Чувашии.

"Доказательства, собранные следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУСК РФ по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По материалам дела, утром 14 марта в Чебоксарах молодой человек "из личных неприязненных отношений" в приемном отделении ударил кулаком по лицу дежурного врача больницы скорой медицинской помощи. В результате этого, уточняет СУСК, врач получил "закрытую черепно-мозговую травму в форме сотрясения головного мозга с неполным вывихом двух зубов обеих челюстей".

По данным следствия, "злоумышленник нанес врачу побои, так как не был доволен качеством медицинской консультации, оказанной им его матери".

По информации прокуратуры Чувашии, в судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств по делу.