В Забайкалье продлили до 21 июля запрет на посещение лесов

КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Власти Забайкальского края в связи со сложной пожарной обстановкой и жаркой погодой продлили запрет для граждан на посещение лесов с 1 по 21 июля, сообщили в четверг в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов был введен в крае с 20 мая и должен был закончиться 30 июня.

"Исполняющий обязанности председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков подписал постановление об ограничении с 1 по 21 июля текущего года пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. В Забайкалье продлено ограничение пребывания граждан в лесах с 1 по 21 июля", — говорится в сообщении.

Согласно подписанному документу, ограничение распространяется в границах Агинского, Акшинского, Александровско-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Могочинского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгокоченского, Хилокского, Чарского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского лесничеств.

По данным властей, по состоянию на 08.00 29 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует 29 лесных пожаров на общей площади 6630 гектаров, покрытой лесом 5711 гектаров.