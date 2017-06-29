Почти два десятка спасателей ищут пропавшего на Эльбрусе американца

НАЛЬЧИК, 29 июн — РИА Новости. Почти два десятка спасателей вышли в четверг на поиски пропавшего на Эльбрусе больше 10 дней назад американского альпиниста, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. Поиски спортсмена, к которым привлекались частные вертолеты, несколько раз приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий.

"В четверг поисковые работы на Эльбрусе возобновлены. Они проводятся от высоты 4000 метров. В работах участвуют 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники", — говорится в сообщении.