В Мурманске полицейские нашли пропавшего ребенка в гостях у подруги

МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Полицейские в Мурманске обнаружили 8-летнего мальчика, пропавшего вечером в среду, в гостях у 5-летней девочки, с которой он познакомился накануне и в квартире которой провел ночь в отсутствии родителей, сообщили в региональном УМВД.

Сообщение о пропавшем без вести 8-летнем ребенке поступило в полицию Мурманска поздно вечером в среду. На поиски ребенка вышли сотрудники УМВД России по городу Мурманску и областного управления МВД России. Всего в розыскных мероприятиях участвовало более 50 сотрудников полиции и 15 сотрудников МЧС.

Во время поквартирного обхода полицейские установили квартиру, в которой находились двое детей – девочка 5 лет и пропавший 8-летний мальчик.

"Дети познакомились на улице 28 июня, совместно гуляли, и девочка пригласила его к себе в гости. Мальчик остался у нее ночевать, родители в ночное время дома отсутствовали", — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.