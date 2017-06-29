В Якутии завели дело после гибели пенсионера в больнице со сломанным лифтом

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту неоказания своевременной медпомощи пенсионеру в Якутии, которому пришлось подниматься по ступеням больницы из-за неработающего лифта, сообщает региональное СУ СК РФ.

Проверка началась после публикации в СМИ о том, что 79-летний пенсионер, доставленный в больницу бригадой скорой помощи, скончался на ступеньках лестницы в медучреждении, так как его заставили самостоятельно подниматься на второй этаж при неработающем лифте.

Следователи установили, что скорая к мужчине приехала в течение 20-30 минут после вызова, при этом пациент передвигался самостоятельно и с помощью своего знакомого. Ранее пенсионер неоднократно обращался за помощью в связи с заболеванием сердца.

"По приезду к зданию больницы фельдшер отправилась за передвижными носилками и в ее отсутствие, в течение 10 минут, пенсионер самостоятельно, а также при помощи знакомого, с паузами поднимался по лестнице в здание и внутри медучреждения по лестничным пролетам. Следователи установили, что имеющийся в медучреждении лифт был неисправен. В течение часа после поступления в больницу мужчина скончался в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту неоказания своевременной помощи пенсионеру.