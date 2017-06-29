Житель Приамурья разбил чужой автомобиль в присутствии сотрудников ГИБДД

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн — РИА Новости. Житель города Свободный Приамурья повредил чужой автомобиль, а затем протаранил машину и скрылся, за происходящим хозяйка машины наблюдала с балкона многоквартирного дома, а во дворе многоэтажки находились сотрудники ГИБДД, видео происшествия попало в социальные сети.

Из видеозаписи ясно, что между владелицей пострадавшей машины и водителем Mitsubishi Pajero произошел конфликт, мужчина разозлился, что во двор дома приехали сотрудники ДПС. На записи слышно, что мужчина обвиняет девушку в том, что она вызвала полицию и угрожает разбить ее машину. Угрозы мужчина выполнил: разбил лобовое стекло и зеркала чужого автомобиля, затем протаранил легковушку и скрылся со двора.

В УМВД по Амурской области РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в Свободном в среду. "Было вынесено определение о возбуждении административного расследования по данному факту, личность гражданина установлена. Было составлено два протокола. По факту оставления места ДТП — часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ и по статье 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством", — пояснила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Собеседница агентства уточнила, что в отношении сотрудников ГИБДД, которые находились на месте, проводится служебная проверка.

"Владелица пострадавшего автомобиля от разбирательств отказалась", — уточнила Карташова.